Liga trainiert ohne Medien & brütet über Geisterspielen .

Während der LASK den Trainingsneustart bereits am Montag mit einem medienöffentlichen Termin beging, kehren die übrigen Fußball-Bundesligisten unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den neuen Alltag zurück. Und dabei wird es nach einer Klarstellung durch das Ministerium am Dienstag vorerst auch bleiben. Indes brütet die Liga weiterhin über den Details für eventuelle Geisterspiele.