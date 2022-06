Fußball Lisa Kolb verpasst Corona-bedingt EM-Anreise mit ÖFB-Team

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Positiver Coronatest trübte Stimmung bei Anreise Foto: APA

G leich bei der Anreise zur Frauen-Fußball-Europameisterschaft in England hat es für das ÖFB-Team schlechte Nachrichten gegeben. Mittelfeldspielerin Lisa Kolb und Physiotherapeut Reinhard Wögerbauer verpassten den Flug auf die Insel, da ihre Corona-Antigen-Schnelltests positiv ausgefallen sind. Die PCR-Testergebnisse stehen noch aus. Der ÖFB-Tross erreichte am frühen Donnerstagabend das Team-Basecamp im Pennyhill Park in Bagshot, südwestlich von London.