Liverpool demütigt ManUnited im Old Trafford mit 5:0-Sieg

Liverpool hat seinen Erzrivalen Manchester United in dessen eigenem Stadion eine demütigende Niederlage verpasst. Die "Reds" feierten am Sonntag im Old Trafford einen 5:0-Kantersieg und schoben sich damit in der Tabelle der Fußball-Premier-League wieder einen Punkt hinter Chelsea auf Rang zwei. United fiel an die siebente Stelle zurück, der Rückstand auf den Spitzenreiter wuchs auf acht Zähler.

APA / BVZ.at Erstellt am 24. Oktober 2021 | 19:26