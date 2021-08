Liverpool mit 2:0-Heimsieg gegen Burnley .

Der Liverpool FC hat sich auch am zweiten Spieltag der englischen Premier League in exzellenter Form präsentiert. Eine Woche nach dem souveränen 3:0-Sieg in Norwich besiegten die Reds am Samstag zuhause den Burnley FC mit 2:0 (1:0). Diogo Jota (18.) und Sadio Mane (69.) trafen im ausverkauften Stadion Anfield zum laut bejubelten Heimsieg für die Mannschaft von Jürgen Klopp. Für Liverpool war es das erste Liga-Heimspiel vor Zuschauern seit rund eineinhalb Jahren.