Liverpool nach 2:1 gegen Brighton 11 Punkte vor ManCity .

Liverpool liegt nach der 14. Runde der englischen Fußball-Premier-League bereits elf Punkte vor Manchester City. Während der Titelverteidiger am Samstag in Newcastle nicht über ein 2:2 hinauskam, setzten sich die "Reds" vor eigenem Publikum gegen Brighton 2:1 durch. Leicester könnte am Sonntag mit einem Heimsieg über Everton bis auf acht Zähler an Liverpool herankommen.