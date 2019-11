Für Liverpool begann die Partie gegen Belgiens Meister nach Maß, Georginio Wijnaldum staubte schon nach 14 Minuten aus drei Metern nach Milner-Hereingabe und missglücktem Dewaest-Klärungsversuch hoch ins Eck ab. Der haushohe Favorit kontrollierte darauf das Geschehen nach Belieben, verabsäumte es aber, nachzusetzen. So blieb Genk im Spiel und kam völlig aus dem Nichts auch zum Ausgleich. Ally Mbwana Samatta (41.) stieg nach einem Corner am Höchsten und traf per Kopf.

Bald nach Wiederbeginn war die alte Ordnung aber wieder hergestellt. Nach Salah-Vorarbeit und einer Drehung vollendete Alex Oxlade-Chamberlain (53.) mit links ins Eck. Der 26-Jährige erzielte damit alle seine drei Champions-League-Saisontore gegen Genk. Liverpool ist nun im Europacup bereits 24 Heimspiele unbesiegt. Nach dem knappen 4:3 gegen Salzburg und dem 4:1 in Genk war es der dritte Erfolg nacheinander. Gute Vorzeichen also vor dem Liga-Schlager gegen Manchester City am Sonntag. Die in der "Königsklasse" weiter sieglosen Genker halten als Schlusslicht weiter bei einem Punkt.

In der Gruppe F hielt der FC Barcelona (8) trotz einer mageren Heim-Nullnummer gegen Slavia Prag (2) die Spitzenposition. Borussia Dortmund (7) rückte den Katalanen mit einem 3:2-Heimsieg gegen Inter Mailand (4) aber sehr nahe. Lautaro Martinez (5.) mit einer Super-Einzelaktion und Matias Vecino (40.) schossen die Italiener mit 2:0 in Front, Achraf Hakimi (51., 77.) mit einem Doppelpack und Julian Brandt (64.) drehten aber noch die Partie. Die 21-jährige Real-Leihgabe Hakimi hatte auch schon beim 2:0 gegen Prag doppelt getroffen. Der BVB rehabilitierte sich für das 0:2 in Mailand. Für den bei Inter ab der 66. Minute eingesetzten Valentino Lazaro gab es also keinen Grund zum Jubeln.

Mit Leipzig gab es auch für einen weiteren deutschen Club ein Erfolgserlebnis. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich bei Zenit St. Petersburg mit 2:0 durch. Neben Diego Demme (45.+5) trug sich auch ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer (63.) in die Schützenliste ein. Der 25-Jährige traf bei seinem 16. Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison zum bereits achten Mal. Zwei Tore gelangen dem Offensivspieler in der "Königsklasse", in der er auch schon beim 2:1 gegen Zenit in Leipzig getroffen hatte. Auch sein Landsmann Konrad Laimer spielte durch.

Leipzig liegt in der Gruppe G mit neun Punkten nun zwei Zähler vor Olympique Lyon. Die Franzosen besiegten Schlusslicht Benfica Lissabon (3) vor eigenem Publikum mit 3:1. Zenit ist mit vier Zählern Dritter.

Die verrückteste Partie des Abends ging in London über die Bühne. Ajax Amsterdam führte bei Chelsea bereits klar mit 4:1, musste sich am Ende aber mit einem 4:4 begnügen. Die Wende leitete eine doppelte Gelb-Rote Karte für die Gäste von Daley Blind (68.) und Joel Veltman (70.) beim Stand von 2:4 ein. Jorginho verwandelte zwei Elfmeter (5., 71.), zudem trafen Cesar Azpilicueta (63.) und Reece James (74.) für die Londoner. Ein Sieg blieb ihnen trotz extremer Drangphase im Finish aber verwehrt.

Pool H ist damit an Spannung nicht zu überbieten. Chelsea, Ajax und auch Valencia halten bei sieben Zählern. Die Spanier machten nach einem 0:1-Rückstand noch einen klaren 4:1-Heimsieg gegen Lille (1) perfekt.