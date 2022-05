Fußball Lustenau nach 3:0 gegen St. Pölten wieder in 2. Liga voran

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Lustenau könnte bald wieder Duelle mit Salzburg haben Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

A ustria Lustenau geht als Tabellenführer in die letzten zwei Runden der 2. Fußball-Liga. Die Vorarlberger setzten sich am Sonntag vor 3.200 Zuschauern im Reichshofstadion gegen St. Pölten ohne Mühe mit 3:0 (3:0) durch und liegen damit in der Tabelle zwei Punkte vor Verfolger FAC, der bereits am Freitag gegen Blau-Weiß Linz 2:0 gewonnen hatte. Für die Lustenauer war es der sechste Erfolg in den jüngsten sieben Partien, achtmal blieb der Leader zuletzt ungeschlagen.