Die Entscheidung sei in einer Vorstandssitzung des Bundesligisten am Dienstagabend gefallen, hieß es. Mählich hat das Amt als Chefcoach der Steirer seit November inne, nachdem sich Sturm von Heiko Vogel getrennt hatte. Sturm kündigte ein Statement an.

Die Grazer schafften im Play-off gegen Rapid zwar den Einzug in die Qualifikation für die Europa League, die Auftritte der Mannschaft sorgten aber im Lager der Fans für rege Kritik.

Nach dem 0:1 gegen Rapid am vergangenen Sonntag, das nach dem 2:1 in Wien reichte, sagte der ehemalige Sturm-Profi: "Die Erwartung bei Sturm ist eine Topleistung und Topergebnisse. Wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, geraten alle unter Beschuss."