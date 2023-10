Sport Fußball-Männerteam Österreichs Mannschaft des Jahres 2023

D ie Fußball-Nationalmannschaft der Männer ist Österreichs Mannschaft des Jahres 2023. Das ÖFB-Team gewann die von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführte Wahl mit 761 Punkten und wurde bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala am Donnerstag in der Wiener Stadthalle mit dem NIKI ausgezeichnet. Platz zwei ging an das Formel-1-Weltmeisterteam Red Bull Racing (683) vor den Synchronschwimm-Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini Marina Alexandri (539).