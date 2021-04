"Wenn du in Spanien spielst, zwei Tore schießt und die weiße Weste behältst, ist das ein sehr gutes Ergebnis für uns", sagte der Trainer des englischen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstagabend. Sonderlob gab es für die Torschützen Marcus Rashford (31.) und Bruno Fernandes (90./Elfer).

Für Rashford war es der 20. Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Der 23-Jährige wurde wegen hartnäckiger Fußprobleme aber schon eine halbe Stunde vor Schluss ausgewechselt. Er sollte am Sonntag (17.30 Uhr MESZ/live Sky) im Ligaschlager bei Tottenham dennoch zur Verfügung stehen. "Er hat sich noch nicht ganz davon erholt", sagte Solskjaer über die Blessur, die den englischen Nationalstürmer schon seit einigen Wochen behindert. "Wir hoffen, dass es nicht schlechter geworden ist."

United ist in der Liga bereits zehn Runden ungeschlagen und mit 14 Punkten Rückstand bei einem Spiel weniger der erste Verfolger des fast schon als Meister feststehenden Stadtrivalen Manchester City, der am Samstag (13.30 Uhr MESZ/live Sky) Aufsteiger Leeds United empfängt. 22 Premier-League-Auswärtsspiele in Folge hat das Solskjaer-Team nicht verloren. Tottenham benötigt als Tabellensechster im Kampf um die Champions-League-Plätze aber dringend Punkte.