Champions-League-Finalist Chelsea war schon vor der Pause drückend überlegen, hatte dabei aber auch Pech, dass zwei Treffer, u.a. ein Handspiel-Tor von Timo Werner, zurecht nach Video-Studium aberkannt wurden. Den Sieg leitete Antonio Rüdiger (47.) gleich nach Wiederbeginn ein, Jorginho machte mit einem verwandelten Elfmeter (67.) vermeintlich alles klar. Da Kelechi Iheanacho der Anschlusstreffer gelang, war die Schlussphase noch einmal extrem packend und vor allem auch hitzig. Bei einem Gerangel hatten einige Akteure Glück ohne Platzverweis davon zu kommen. Fuchs saß bei den Verlierern auf der Bank.

Die könnten nun am Mittwoch von Liverpool auf Rang fünf und damit außerhalb der Champions-League-Ränge verdrängt werden. Die "Reds" sind da bei Burnley im Einsatz.

Manchester United ging durch einen sehenswerten Weitschuss und Saisontor Nummer zehn des 34-jährigen Edinson Cavani (15.) früh voran, Joe Bryan (76.) sicherte dem Außenseiter aber noch ein Remis. Mit dabei waren erstmals wieder Fans, 10.000 durften ins Old-Trafford-Stadion. ManUnited ist jetzt bereits drei Spiele sieglos, immerhin gab es nach Niederlagen gegen Leicester (1:2) und Liverpool (2:4) wieder einmal einen Punktgewinn.

Manchester City kassierte im zweiten Spiel als neuer Meister trotz 2:0-Führung eine 2:3-Niederlage bei Brighton and Hove Albion. Die "Citizens" gingen durch Ilkay Gündogan schon in der 2. Minute per Kopf in Führung, waren acht Minuten später nach einem Ausschluss von Joao Cancelo bereits in Unterzahl. Trotzdem erhöhte Phil Foden (48.) kurz nach Wiederbeginn auf 2:0. Leandro Trossard (50.), Adam Webster (72.) und Daniel Burn (76.) führten aber noch die Wende herbei.

Nichts zu holen gab es für Southampton zu Hause gegen Leeds United. Die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl unterlag zu Hause mit 0:2. Für Leeds trafen Patrick Bamford (73.) und Tyler Roberts (95.) spät. Die unterlegenen "Saints" sind Tabellen-14.