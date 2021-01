Der Vizemeister gewann das Semifinale im Old Trafford gegen den Stadtrivalen Manchester United mit 2:0, die Treffer erzielten John Stones (50.) per Oberschenkel nach Freistoßflanke von Phil Foden und Fernandinho (83.) mit einem Volley im Anschluss an einen Corner. Endspiel-Gegner ist am 25. April im Londoner Wembley-Stadion Tottenham.

ManCity hat die jüngsten drei und fünf der jüngsten sieben Liga-Cup-Auflagen gewonnen. Sollte dem Team vom Pep Guardiola ein Finaltriumph gelingen, würde man mit insgesamt acht Titeln zu Rekordgewinner Liverpool aufschließen.