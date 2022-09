Fußball ManUnited fügte Arsenal mit 3:1 ersten Punkteverlust zu

Antony jubelte beim United-Debüt Foto: APA/AFP

D er englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich mit einem Statement-Sieg im Spitzenspiel der Premier League gegen Tabellenführer Arsenal endgültig zurückgemeldet. Die "Red Devils" von Trainer Erik ten Hag fügten den "Gunners" mit einem 3:1 (1:0) zum Abschluss der 6. Runde am Sonntagabend den ersten Punkteverlust der laufenden Saison zu. Arsenal bleibt mit 15 Punkten trotzdem an der Spitze, ManUnited ist nach dem vierten Sieg in Serie mit zwölf Zählern Fünfter.