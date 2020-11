ManUnited gelang mit 3:1 bei Everton Befreiungsschlag .

Manchester United hat nach zwei Niederlagen innerhalb einer Woche einen dringend benötigten Sieg errungen. Der englische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Samstag in der Premier League bei Everton mit 3:1 durch. Bruno Fernandes per Doppelschlag (25., 32.) sowie Neuzugang Edinson Cavani mit seinem ersten Treffer für United (95.) erzielten die Tore. Bernard hatte Everton, das nach starkem Saisonstart nun drei Ligaspiele auf einen Sieg wartet, in Führung gebracht (19.).