Die Idee hatte das Fan-Projekt Mönchengladbach. Zum Preis von 19 Euro kann man mit einem Foto von sich auf den Pappfiguren den Platz wählen, den man auch sonst im Stadion hat. Auch einige Gladbacher Profis haben sich bereits einige "Pappkameraden" gesichert. "Das ist schon eine coole Aktion und macht was her", befand der ÖFB-Teamkicker in Diensten Gladbachs, Stefan Lainer.