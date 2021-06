Mehrere Ried-Spieler liefern positiven PCR-Test ab .

Mehrere Spieler der SV Ried sind laut Angaben des Fußball-Bundesligisten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Demnach lieferte der erste Profi am Wochenende einen positiven Test auf Covid-19 ab, die Trainingseinheiten wurden daraufhin abgesagt. Auch am Montag fand kein Training statt, bei PCR-Tests wurden aber weitere Infektionsfälle festgestellt. Alle positiven Fälle befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie die Spielvereinigung mitteilte.