"Es hat an Ruhe gefehlt", meinte Messi. "Wir wollten mit einem Sieg in das Turnier starten. Jetzt kommt Uruguay, das ebenbürtig und schwierig ist. Es sind zwei schwierige Spiele, um in die Copa America zu starten. Aber gut, jetzt müssen wir gegen Uruguay gewinnen."

Vor Beginn des Spiels im Olympiastadion Nilton Santos ehrte der südamerikanische Fußballverband Conmebol die argentinische Fußballlegende Diego Maradona mit einer audiovisuellen Show zu den Höhepunkten seiner Karriere. Der Weltmeister von 1986 war vor knapp sieben Monaten nach einer Gehirnoperation im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

In der zweiten Begegnung am Montag schlug Paraguay die Mannschaft aus Bolivien mit 3:1. Erwin Saavedra brachte Bolivien nach einem Handspiel per Elfmeter in Führung (10.), Kaku glich aus (62.). Angel Romero erhöhte in der 65. und traf in der 80. Minute zum Endstand.