Die Mannschaft von Trainer Gerardo Martino gewann am Sonntagabend (Ortszeit) in Chicago das Finale gegen die USA mit 1:0 (0:0), das entscheidende Tor erzielte Jonathan dos Santos in der 73. Minute. Damit blieb den USA der doppelte Triumph nach dem am Sonntag fixierten Gewinn der Frauen-WM verwehrt.