Fußball Milan nach elf Jahren wieder italienischer Meister

Milan ist italienischer Fußball-Meister Foto: APA/AFP

E in Herzschlagfinale wie in England ist in Italiens höchster Fußball-Liga ausgeblieben, die Jubelbilder waren dieselben: AC Milan brachte den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Erzrivalen Inter Mailand in der Serie A mit einem sicheren und frühzeitig fixierten 3:0-Sieg bei Sassuolo über die Ziellinie. Der Lohn ist der insgesamt 19. Scudetto, der erste seit dem Meistertitel 2010/11. Inter reichte die Pflichterfüllung gegen Sampdoria (3:0) nicht zur erfolgreichen Titelverteidigung.