Prinzipiell gilt: Der Meister steigt wie der Vize in der kommenden Europacup-Saison in der Qualifikation zur Champions League ein, der Meister dabei im Play-off. Der Dritte spielt in der Qualifikation zur neu geschaffenen Conference League. Der Vierte wiederum muss hoffen, dass der Cupsieger (spielt Qualifikation zur Europa League/Play-off) unter den Top-Drei landet. Dann wandert nicht nur das EL-Quali-Ticket an den Dritten, sondern steht auch der Vierte fix in der Conference-League-Qualifikation. Es ist angesichts der Cup-Finalpaarung Salzburg - LASK (1. Mai) kein unrealistisches Szenario.

Der Fünfte müsste in diesem Fall im Kampf um den zweiten Conference-League-Quali-Platz im Play-off gegen den Gewinner des Duells zwischen dem Siebenten und Achten - also den beiden Topteams der Qualifikationsgruppe antreten. Sollte der Cupsieger jedoch nicht in den Top-Drei landen, muss der Vierte dieses Play-off-Spiel bestreiten. Je nach Abschneiden des Cupsiegers entweder gegen den Gewinner aus dem Duell Siebenter gegen Achter oder Fünfter gegen Siebenter.