K laus Mitterdorfer wird am 8. Juli in der Stadt Salzburg zum neuen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) gekürt. Wie der Verband am Montag mitteilte, geht an diesem Tag die Außerordentliche Bundeshauptversammlung über die Bühne.