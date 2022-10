Fußball Nach nur vier Monaten: Schalke trennt sich von Coach Kramer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kramer war beim Cup-Aus gegen Hoffenheim der Verzweiflung nahe Foto: APA/dpa

N ach nur vier Monaten hat sich Schalke 04 von Trainer Frank Kramer getrennt. Kramer werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, gab der deutsche Fußball-Bundesligist nach dem desolaten 1:5 am Dienstagabend in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen Hoffenheim bekannt. Es war die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie für den Tabellenvorletzten. Wer am Sonntag im Spiel bei Hertha BSC auf der Bank sitzt, ist offen.