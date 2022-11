Nagelsmann traut diese Saison Bayern Titel-Triple zu

Werbung

"Wir haben eine bessere Hinrunde gespielt als die letzte Hinrunde und dann eine sehr schlechte Rückrunde gespielt", sagte Nagelsmann. "Das sollte uns dieses Mal nicht passieren. Dann haben wir auch die Option, mehr als einen Titel zu holen." Mit Blick auf die Entwicklung bei seiner Mannschaft um ÖFB-Nationalspieler Marcel Sabitzer sagte der Coach nach dem 2:0-Sieg beim FC Schalke 04: "Wir sind sehr erwachsen geworden, auch in der Spielweise, finde ich. Wir rennen nicht immer nur nach vorne. Wir spielen auch mal ein Spiel 2:0 nach Hause."

In der vergangenen Saison hatten die Bayern souverän die Meisterschaft gewonnen. In der Champions League waren sie im Viertelfinale am FC Villarreal gescheitert. Im DFB-Pokal war nach einem 0:5 bei Borussia Mönchengladbach bereits nach der zweiten Runde Schluss gewesen.

Am aktuellen Kader will Nagelsmann über den Winter nichts bis kaum etwas verändern. "Ich bin ja immer ein großer Freund davon, alle Ohren und Augen offenzuhalten auf dem Transfermarkt. Aber generell bin ich sehr zufrieden mit dem Kader", sagte der 35-Jährige. "Wir sind top besetzt auf allen Positionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner kommt, der uns abrupt besser macht." Das Winter-Transferfenster in Deutschland öffnet am 1. Januar und schließt am 31. Jänner.