Fußball Napoli baut Serie-A-Führung mit 2:0-Sieg vorerst aus

Daniliuc und Co. hatten klar das Nachsehen Foto: APA/AFP

S SC Napoli steuert in der italienischen Fußball-Serie-A weiter souverän dem ersten Titelgewinn seit 1990 entgegen. Der überlegene Tabellenführer setzte sich am Samstag im Auswärtsspiel der 19. Runde bei Salernitana mit 2:0 durch und holte den dritten Ligasieg in Folge. 14 der jüngsten 15 Partien in der Meisterschaft konnten siegreich beendet werden. Bei so einer Bilanz kann auch das Aus in der Coppa Italia im Achtelfinale am Dienstag gegen Cremonese verschmerzt werden.