Napoli verlor 1:2 bei AS Roma .

Die SSC Napoli hat vor dem Aufeinandertreffen mit Salzburg in der Fußball-Champions-League eine Niederlage einstecken müssen. Bei der AS Roma gingen die Süditaliener am Samstag als 1:2-Verlierer vom Spielfeld. Napoli wartet in der Serie A damit seit nun drei Runden auf einen vollen Erfolg. Salzburg gastiert in der Königsklasse am Dienstagabend im Stadio San Paolo.