ÖFB-Star über das „Dorf“ Wiener Neustadt: „Dort spiel' ich ned!“

„Von Spiel zu Spiel“ heißt der neue Podcast von Florian Klein, der auf ServusTV On zu hören beziehungsweise zu sehen ist. Der ehemalige Team-Kicker (er spielte unter anderem für Stuttgart, Red Bull Salzburg, Austria Wien und den LASK) trifft für das neue Format „aktive Nationalspieler und die ganz großen Legenden, um mit ihnen über das ÖFB-Team zu plaudern“.

Marko Arnautovic, David Alaba und Gastgeber Florian Klein (v. l.). Foto: ServusTV

Die Gäste in der ersten Folge: David Alaba und Marko Arnautovic. Neben vielen anderen Themen geht es dabei auch kurz um das erste Treffen zwischen Klein und Alaba. Gastgeber Florian Klein will von David Alaba wissen, ob er sich noch daran erinnern könne. Fehlanzeige. „Es war in einer Diskothek in Wiener Neustadt“, versucht Klein, ihm auf die Sprünge zu helfen. Vergeblich: „In Wiener Neustadt?“, fragt Alaba.

Als Arnautovic, der neben ihm sitzt, ihm einen freundschaftlichen Klaps auf den Hinterkopf gibt, meint Alaba, wahrscheinlich wäre er, Arnautovic, auch dabei gewesen – was dieser energisch verneint und seine Meinung über Wiener Neustadt kundtut: „Ich hab' dieses Dorf noch nie in meinem Leben gesehen. Bitte, hör mir auf! Wie die U21 gesagt haben, wir spielen dort, hab' ich gesagt: Ich spiel' dort ned! T'schuldigung, Wiener Neustadt, heast!“

David Alaba dürfte hingegen aus der Region einige gute Erinnerungen mitgenommen haben: Er erinnert Arnautovic gleich daran, dass das Resort Linsberg Asia in der Nähe der Stadt ist – dort sind bekanntlich nicht nur österreichische, sondern auch internationale Fußball-Teams regelmäßig gerne zu Gast.