Fußball Neuerliche Liga-Pleite für Schalke - 0:3 gegen Hoffenheim

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schalke-Trainer Frank Kramer ist bedient Foto: APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH

S chalke 04 hat am Freitagabend in der deutschen Fußball-Bundesliga die nächste Niederlage einstecken müssen. Der kriselnde Club, bei dem Innenverteidiger Leo Greiml durchspielte, verlor sein Heimspiel in der 10. Runde gegen die TSG Hoffenheim mit 0:3 (0:2). Es war für die Gelsenkirchener bereits die vierte Niederlage in Folge, für Trainer Frank Kramer könnte es das letzte Spiel bei "Königsblau" gewesen sein. In der Tabelle liegt Schalke auf Relegationsplatz 16.