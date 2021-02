Neymar fehlt PSG in Champions League .

Neymar, Fußball-Star in Diensten von Paris Saint-Germain, kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Dienstag auswärts nicht gegen seinen früheren Klub FC Barcelona antreten. Wie die Franzosen am Donnerstag bekanntgaben, laboriert der Brasilianer an einer Adduktorenverletzung.