Fußball ÖFB-Elf startet EM-Quali zuhause gegen Aserbaidschan, Esten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Österreich startet zuhause gegen Aserbaidschan und Estland in EM-Quali Foto: APA

Ö sterreichs Fußball-Männer starten 2023 mit Heimspielen gegen die Außenseiter Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März.) in die Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Das gab die UEFA am Montag bekannt und bestätigte den am Sonntag erst veröffentlichten, dann aber zurückgezogenen Spielplan. Nach dem Heimdoppel zum Auftakt steht für David Alaba und Co. am 17. Juni das Auswärtsspiel bei Topfavorit Belgien und drei Tage später das Heim-Duell mit Schweden an.