Fußball ÖFB fällt Teamchef-Entscheidung - Sportchef Schöttel gefragt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

ÖFB-Sportchef Schöttel spielt Schlüsselrolle bei Teamchef-Suche Foto: APA/HANS PUNZ

I n einem Wiener Hotel fällt am Freitag die Entscheidung über den künftigen Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Das ÖFB-Präsidium bekommt vom Verbands-Sportdirektor Peter Schöttel einen Vorschlag vorgelegt, den es wohl absegnen wird - der Nachfolger von Franco Foda startet dann am 3. Juni in der Nations League mit dem Auswärtsspiel gegen Kroatien.