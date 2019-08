ÖFB-Teamkader mit LASK-Torhüter Schlager statt Lindner .

Österreichs Fußball-Nationalteam geht ohne einen Torhüter mit Länderspiel-Erfahrung in die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland (6. September in Salzburg) und Polen (9. September in Warschau).