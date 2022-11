ÖFB-Verteidiger Danso und Trauner für Italien-Spiel fraglich

Werbung

Trauner hatte wegen Hüftproblemen schon am Vortag im Training pausieren müssen. Freiburg-Legionär Lienhart hatte mit einer leichten Knöchelblessur zu kämpfen, dürfte aber fit werden. Offensivmann Weimann laboriert seit dem mühevollen 1:0-Testspielerfolg am Mittwoch in Malaga gegen Andorra an einer Knieverletzung. Für einen Einsatz gegen Italien sehe es schlecht aus, erklärte Teamchef Ralf Rangnick. Der Rückflug des ÖFB-Teams aus dem Trainingslager in Andalusien nach Wien stand am Samstagnachmittag auf dem Programm.