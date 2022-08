Fußball ÖFB-Verteidigerin Georgieva wechselt zu PSG

Marina Georgieva zieht es nach Frankreich Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

F ußball-Teamspielerin Marina Georgieva spielt künftig für Paris Saint Germain. Die 25-jährige ÖFB-Teamverteidigerin wurde am Donnerstag offiziell beim französischen Vizemeister vorgestellt. "Ich denke, jede Spielerin wäre glücklich, die Chance zu haben, für einen so angesehenen Club zu spielen. Ich bin sehr stolz, diese Gelegenheit zu haben", sagte Georgieva. "Paris ist der perfekte Verein, weil er - so wie ich - große Ambitionen hat."