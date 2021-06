Im ÖFB-Tor erhielt Daniel Bachmann den Vorzug gegenüber Alexander Schlager und Pavao Pervan. Der 26-Jährige von Premier-League-Aufsteiger Watford kam ausgerechnet in seiner Wahlheimat England zum Länderspiel-Debüt. Auf seinen Einser-Torhüter für die EM will sich Teamchef Franco Foda aber erst vor dem Auftaktspiel am 13. Juni gegen Nordmazedonien festlegen.

Als Linksverteidiger setzte Foda überraschend auf Werder Bremens Marco Friedl statt Andreas Ulmer. David Alaba agierte als Kapitän auf dem linken Flügel, Christoph Baumgartner musste wie zuletzt auch schon bei der 0:4-Pleite im März gegen Dänemark auf den rechten ausweichen. Die Solospitze gab Sasa Kalajdzic, Marko Arnautovic soll seinen Oberschenkel erst am Sonntag bei der EM-Generalprobe gegen die Slowakei einem Härtetest unterziehen.

Englands Teamchef Gareth Southgate verzichtete vier Tage nach dem Champions-League-Endspiel auf die Akteure der Finalisten Chelsea und ManCity. Einige weitere große Namen fehlten. Im Mittelfeld stand der 17-jährige Jude Bellingham von Borussia Dortmund erstmals in der Startformation. Mit Jesse Lingard begann auch ein Akteur, den Southgate nicht einmal zur EM mitnimmt.

Die Österreicher verzeichneten in der Anfangsphase zwar einigen Ballbesitz, die klareren Chancen hatten aber die Engländer. Trent Alexander-Arnold (4.) und Saka (20.) verfehlten jeweils das kurze Kreuzeck. Einen Schuss von Harry Kane faustete Bachmann nach vorne (28.). Englands Kapitän und Mittelstürmer fand auch die beste Gelgenheit vor, scheiterte nach Zuspiel von Jack Grealish aber im Eins-gegen-Eins am ÖFB-Keeper (29.).

Bei weiten Abschlägen ließ Bachmann mitunter die Präzision vermissen. Sein Selbstvertrauen zeigte er, als er Kane mit einer gefährlichen Aktion im eigenen Strafraum ausstiegen ließ (44.). Auf der Gegenseite klopften nur Baumgartner (8.) und Kalajdzic (36.) mit Schüssen am Tor von Jordan Pickford an. Alaba und Baumgartner tauschten Ende der ersten Hälfte die Seiten, danach funktionierte das ÖFB-Spiel vorübergehend etwas besser. Der durchbrechende Baumgartner wurde von Tyrone Mings einmal nur mit Mühe gestoppt (41.).

Nach dem Seitenwechsel folgte aber die kalte Dusche: Nach einem Ballverlust von Kalajdzic machten die Engländer das Spiel schnell, Kane und Lingard suchten im Zentrum Grealish. Der Klärungsversuch von Marcel Sabitzer landete genau beim schnellen Saka, der seinen ersten Länderspiel-Treffer erzielte. Sabitzer tat sich auch vor dem anderen Tor hervor. Seinen Schuss von der Strafraumgrenze tippte Pickford aber an die Latte (65.).

Ansonsten ließen die Engländer abgesehen von zwei gefährlichen Sabitzer-Schüssen (59., 81.) bis in die Schlussphase wenig zu. Beim ÖFB-Team kam mit den eingewechselten Florian Grillitsch, Louis Schaub (beide ab 61.), Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch (beide ab 71.) nur bedingt Bewegung ins Offensivspiel. Die Defensive um das Innenverteidiger-Duo Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger stand sicher, die Engländer stellten sie mit der Führung im Rücken aber auch nur noch selten auf die Probe.

Im Finish kamen noch Christopher Trimmel und Julian Baumgartlinger (beide ab 81.) in die Partie. Gregoritsch ließ im Finish eine große Ausgleichschance aus, setzte einen Kopfball freistehend neben das Tor (89.). In der Nachspielzeit klärte Ben White noch einen Schuss von Schöpf vor der Linie (92.). Die Österreicher kassierten dadurch im 19. Duell mit England die elfte Niederlage, die dritte in Folge mit 0:1. Von ihren vergangenen fünf Länderspielen hat die ÖFB-Auswahl nur eines gewonnen - mit 3:1 im März gegen die Färöer. Gegen die Slowakei soll am Sonntag in Wien noch vor der EM die Trendwende gelingen.