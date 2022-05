Fußball Offensivspieler Nicolas Kühn von Bayern II zu Rapid

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mitte Mai trug Kühn noch das Trikot von Erzgebirge Aue Foto: APA/dpa

F ußball-Bundesligist SK Rapid hat eine weitere Neuverpflichtung für die kommenden Spielzeiten bekanntgegeben. Wie die Wiener am Donnerstag verkündeten, unterschrieb der 22-jährige Deutsche Nicolas Kühn einen Vertrag bis Sommer 2026. Der Offensivakteur, der mehrfach in DFB-Nachwuchsauswahlen spielte, kommt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, in der abgelaufenen Saison war er an Zweitligist Erzgebirge Aue verliehen. Dort gelangen ihm drei Tore und vier Assists.