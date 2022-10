Fußball Pentz-Club Reims erkämpft 0:0 gegen Paris St. Germain

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mbappe blieb bei Reims ohne Torerfolg Foto: APA/AFP

S tade de Reims ist am Samstag gegen Ligakrösus Paris St. Germain in der französischen Fußball-Ligue-1 ungeschlagen geblieben. Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten ÖFB-Teamtormanns Patrick Pentz erkämpfte sich im Spiel der 10. Runde gegen Kylian Mbappe und Co. ein torloses Remis. PSG ging in der zehnten Partie zum zweiten Mal nicht als Sieger vom Platz, in der Tabelle beträgt der Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille, der beim 1:2 gegen Ajaccio patzte, drei Punkte.