Peter Zulj von Anderlecht in die Türkei verliehen .

Österreichs Fußball-Teamspieler Peter Zulj ist vom belgischen Club RSC Anderlecht in die Türkei zu Göztepe Izmir verliehen worden. Der Leihvertrag gilt bis Saisonende wie der aktuelle Tabellen-16. der türkischen Süper Lig am Montagabend bekannt gab. Zulj bestritt für Anderlecht in dieser Saison nur acht Einsätze in der Liga und schoss dabei kein Tor. Sein Vertrag bei den Belgiern läuft noch bis Juni 2022.