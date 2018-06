Polen verpasst WM-Achtelfinale nach 0:3 gegen Kolumbien .

Als erste europäische Mannschaft ist Polen bei der Fußball-WM in Russland vorzeitig ausgeschieden. Am Sonntag gingen Robert Lewandowski und Co. nach einer neuerlich schwachen Vorstellung gegen Kolumbien mit 0:3 (0:1) k.o. und sind nach zwei Partien in Gruppe H noch ohne Punkt.