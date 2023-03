Fußball Portugal setzt in EM-Qualifikation weiter auf Ronaldo

Ronaldo spielt weiter für Portugal Foto: APA/dpa

C ristiano Ronaldo wird wie erwartet weiter für Portugals Fußball-Nationalteam auflaufen. Der neue Teamchef Roberto Martínez nominierte den 38-jährigen Superstar am Freitag in Lissabon für die anstehenden Partien in der EM-Qualifikation. Die Portugiesen treffen in der Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland am 23. März auf Liechtenstein und treten drei Tage später in Luxemburg an.