Der vierte Erfolg in den jüngsten fünf Matches schien schon in der 58. Minute sicher. Da führten die Gäste in London dank Toren von Jannik Vestergaard (20.), einem Freistoß-Doppelschlag von James Ward-Prowse an dessen 26. Geburtstag (33., 45.) und Danny Ings schon 4:0. Doch Aston Villa kam noch einmal heran, mehr als der Anschlusstreffer durch Jack Grealish in der Nachspielzeit gelang aber nicht.