Fußball PSG gibt bei 1:1 gegen Monaco erstmals Punkte ab

Ex-Salzburger Camara (r.) holte mit Monaco ein 1:1 bei Messis PSG Foto: APA/AFP

B eim Startelfdebüt von Ex-Salzburger Mohamed Camara hat AS Monaco am Sonntag Frankreichs Meister Paris Saint-Germain in der vierten Runde die ersten Punkte der Saison abgenommen.