Rangnick mit Manchester United weiter ungeschlagen

Ralf Rangnick bleibt mit Manchester United in der Premier League ungeschlagen. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann am Donnerstag auch dank eines Treffers und einer Vorlage von Superstar Cristiano Ronaldo gegen den FC Burnley mit 3:1 (3:1) und kletterte nach dem dritten Liga-Erfolg im vierten Match unter dem deutschen Trainer in der Tabelle mit 31 Punkten auf Platz sechs. Spitzenreiter und Lokalrivale Manchester City hat allerdings 19 Zähler mehr auf dem Konto.