Rapid-Präsident Bruckner neu im Bundesliga-Aufsichtsrat .

Rapid-Präsident Martin Bruckner hat den Sprung in den Aufsichtsrat der Fußball-Bundesliga geschafft. Damit ist erstmals seit Sommer 2018 wieder ein Vertreter der Hütteldorfer in diesem Gremium vertreten, dessen Funktionsperiode noch bis Ende 2022 läuft. Der 56-Jährige wurde bei der Clubkonferenz am Montag einstimmig gewählt und tritt die Nachfolger von Markus Kraetschmer an, dessen Tätigkeit als Austria-Vorstand und auch Liga-Aufsichtsrat mit Ende Juni zu Ende gegangen war.