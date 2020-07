Rapid startet vorerst ohne Schwab in Vorbereitung .

Fußball-Bundesliga-Vizemeister Rapid startet dieser Tage ohne Stefan Schwab in die Vorbereitung. Der bisherige Kapitän der Hütteldorfer wird nach Auslaufen seines Vertrages fix am Dienstag bei den medizinischen Untersuchungen und Leistungseinheiten in Gruppen auf der Schmelz und aller Voraussicht nach auch am Mittwoch bei der ersten Einheit auf dem Rasen in Hütteldorf fehlen.