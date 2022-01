Rapid-Stürmer Kara verlässt Trainingslager für Verhandlungen

Ercan Kara hat von Fußball-Bundesligist Rapid Wien die Freigabe für finale Verhandlungen mit einem möglichen neuen Arbeitgeber erhalten. Der Stürmer habe das Trainingslager im türkischen Belek bereits verlassen, teilte der Club am Samstag mit. In den beiden Testspielen gegen Pogon Stettin (1:2-Niederlage) und FK Teplice wirkte der im Sommer ablösefrei erhältliche Kara nicht mehr mit. Medienberichten zufolge könnte der ÖFB-Teamstürmer in der nordamerikanischen MLS andocken.