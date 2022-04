Fußball Real-Abwehrchef Alaba plagen leichte Adduktorenprobleme

Alaba leitete den Sieg früh ein Foto: APA/AFP

E in Tor, dann zur Pause angeschlagen raus: Für David Alaba ist das Ligaspiel bei Osasuna trotz 3:1-Erfolg des überlegenen Tabellenführers nicht ganz nach Wunsch gelaufen. Ausgerechnet vor dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel bei Manchester City am Dienstag plagen den ÖFB-Star Adduktorenprobleme. "Seine Verletzung scheint nichts Schlimmes zu sein. Er hat bei den Adduktoren was gespürt, wir wollten deshalb kein Risiko eingehen", gab Real-Trainer Carlo Ancelotti Entwarnung.