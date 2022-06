Fußball Real holte Tchouaméni von Monaco für 80 Millionen Euro

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Tchouaméni wird Teamkollege von Alaba bei Real Foto: APA/dpa/Reuters

D er spanische Fußball-Meister Real Madrid hat den französischen Nationalspieler Aurelién Tchouaméni vom AS Monaco verpflichtet. Das teilten die beiden Clubs am Samstag mit. Die Ablösesumme soll laut übereinstimmenden Medienberichten 80 Millionen Euro betragen, zuzüglich erfolgsabhängiger Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wird bei den "Königlichen" einen Sechsjahresvertrag unterzeichnen.