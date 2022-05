Fußball Real Madrid bangt vor CL-Rückspiel um Alaba

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

David Alaba ist angeschlagen. Foto: APA/dpa

V or dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend gegen Manchester City bangt Real Madrid um den Einsatz von David Alaba. Der ÖFB-Star konnte auch am Montag nicht mit der Mannschaft trainieren. Das Madrider Fachblatt "Marca" sieht Alabas Einsatzchancen "praktisch bei null". Der Wiener hatte bereits zuletzt in der Liga wegen Problemen an den Adduktoren gefehlt.