Neben Toren von Vinicius Junior (16.) und Karim Benzema (95.) war der 2:0-Erfolg bei Levante am Sonntag aber vor allem Torhüter Thibaut Courtois zu verdanken, der seine Vorderleute in einigen Aktionen vor Schaden bewahrte. Das Team von Trainer Zinedine Zidane, Titelverteidiger in der Primera Division, steht damit auf Position eins der Tabelle.