Es sei nicht ausgeschlossen, so das Blatt, dass der aktuelle Real-Trainer Zinedine Zidane seinen bis Juni 2022 laufenden Vertrag nicht verlängere oder sogar im Sommer 2021 vorzeitig gehe. Laut "AS" soll es bei Real derzeit nur Raul als Konkurrenten geben. Das Club-Urgestein trainiert derzeit das zweite Profiteam der "Königlichen", das in der dritten Liga um den Aufstieg spielt.

Löw hatte vor dem Start der WM-Qualifikation in der vorigen Woche klargestellt, dass er sich mit seiner Zukunft bis nach der EM-Endrunde nicht beschäftige. Er wolle von seinem Berater nichts hören, hatte der 61-Jährige betont. An einen Ruhestand denkt der ehemalige Austria-Wien- und FC-Tirol-Trainer noch nicht, allerdings hatte er angekündigt, nach 15 Jahren als DFB-Chefcoach zunächst eine Pause einzulegen.